Barcellona, niente riscatto per Demir: tornerà subito al Rapid Vienna

Yusuf Demir lascerà il Barcellona a gennaio e nei prossimi giorni arriverà l'annuncio ufficiale. Il club catalano ha deciso di non esercitare l'opzione d'acquisto per il giocatore di proprietà del Rapid Vienna, che sarebbe scattata automaticamente al raggiungimento delle dieci presenze stagional e avrebbe costretto i catalani a versare nelle casse degli austriaci 10 milioni. Demir ha totalizzato finora nove presenze tra campionato e Champions ed è tra i giocatori su cui Xavi ha deciso di non puntare, insieme a Umtiti, Coutinho, Dest e Luuk de Jong.

Le motivazioni -La dirigenza del Barça ha ritenuto inopportuno operare una spesa simile in questo momento per un giocatore che aveva dimostrato di avere del potenziale ma non è esploso come ci si attendeva. Demir tornerà quindi al Rapid Vienna ma con ogni probabilità sarà nuovamente ceduto, visto che le sue qualità hanno impressionato diverse squadre spagnole e francesi. A riportarlo è Sport.