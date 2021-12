Barcellona, sospiro di sollievo: Gavi dimesso dall'ospedale

Sospiro di sollievo in casa Barcellona: il giovane Gavi, trasportato ieri in ospedale dopo aver ricevuto una violenta pallonata in pieno volto da Bellerin, è stato dimesso senza aver riportato gravi conseguenze. Lo spagnolo ha preso parte già oggi alla seduta di scarico insieme al resto dei compagni, e sarà dunque a disposizione di Xavi per il match da dentro o fuori in programma mercoledì contro il Bayern. A riferirlo è il quotidiano Sport.