Baresi: "I paragoni mi hanno sempre messo a disagio: Beckenbauer era Beckenbauer"

Franco Baresi, leggendario capitano del Milan, è stato forse il giocatore che per più volte è stato paragonato all'altrettanto leggendario Franz Beckenbauer. Il Kaiser tedesco è morto ieri all'età di 78 anni, dopo una lunga malattia, generando un'ondata di emozione e ricordi nel mondo del calcio. E anche Baresi, intervistato dalla Gazzetta, ha offerto la sua visione.

Le parole di Baresi, rispettose: "Il giorno in cui l’ho visto, in Germania, dove eravamo andati per un torneo. Io ero già adulto (e lui forse il vice presidente del Bayern), ma quasi arrossivo per l’emozione. I paragoni con lui mi hanno sempre messo a disagio. Stiamo parlando di Beckenbauer, il numero 1. Nessuno ha interpretato il gioco come lui. Io sì, difendevo e partecipavo all’azione, ma Beckenbauer era Beckenbauer. Diverso dagli altri. Un idolo. Una fonte di ispirazione. È stato uno dei più grandi, il più grande difensore di sempre per quanto ha trasmesso e lasciato, per come interpretava il ruolo"