A fine maggio la Convention Internazionale dei Dirigenti e Ds in Portogallo

vedi letture

Si terrà a fine mese, in data 30 e 31 maggio, la Convention Internazionale dei Dirigenti e Direttori Sportivi, in programma a Matosinhos, comune portoghese di situato nel distretto di Porto; a presenziare, per quanto riguarda l'Italia, il presidente Adicosp Alfonso Morrone e Pierpaolo Marino, ex dirigente - tra le altre - di Napoli, Udinese e Atalanta.

A rendere noto il tutto, proprio Adicosp, attraverso i canali ufficiali dell'associazione, con la nota che di seguito riportiamo integralmente:

"Adicosp con il nostro Presidente Alfonso Morrone sarà presente alla Convention Internazionale dei Dirigenti e Direttori Sportivi in programma a Matosinhos (Portogallo) il 30 e 31 maggio. Il nostro presidente parteciperà ed aprirà l’evento anche come Presidente della FEDERATION INTERNATIONALE DES DIRECTEURS SPORTIFS (FIDS). L’evento celebra i trenta anni di attività di ANDIF, l’associazione dei dirigenti e direttori portoghesi. Il giorno 31 il presidente Morrone, insieme al Direttore Pier Paolo Marino, parteciperà ad un panel internazionale dove saranno presenti tra gli altri il Presidente di ADDE (associazione dei direttori spagnoli) Queco Huerta che è anche Vice Presidente FIDS. Adicosp invita dirigenti e direttori italiani a partecipare alla due giorni portoghese dove la figura del Direttore Sportivo sarà al centro dell’attenzione di tutto il mondo. Un sentito ringraziamento ed apprezzamento alla nostra consorella portoghese Andif ed al suo Presidente Diamantino Goncalves per aver organizzato un evento di tale importanza".