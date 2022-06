Baresi: "Lo Scudetto ha portato entusiasmo, siamo molto felici per i tifosi"

MilanNews.it

Franco Baresi ha rilasciato un'intervista a Carlo Pellegatti nel corso della sua visita al Milan Club Castelfidardo, soffermandosi sulla vittoria del diciannovesimo Scudetto: “È passato un mese ma ho ancora negli occhi la gioia e l’entusiasmo che ho visto a Milano quando siamo tornati da Sassuolo. Credo che quell’immagine rimarrà per tanto tempo. Mi è venuto in mente lo Scudetto del 1988, dopo tanti anni che non si vinceva abbiamo vinto uno Scudetto inatteso alla grande. Questo ha portato entusiasmo, siamo molto felici per i nostri tifosi. L’hanno merito loro, la squadra ed il club".