Baresi: "Milan a RedBird? Ci sono tutte le opportunità per continuare a far bene"

MilanNews.it

Franco Baresi, grande ex capitano rossonero, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport il cambio di proprietà al Milan: "L’augurio è che ci sia continuità. Ci saranno tutte le opportunità per continuare a far bene. L’auspicio è che il Milan rimanga sempre ad alti livelli e continui questo progetto. Da quando è arrivato Elliott sono stati fatti passi giganteschi, la squadra è cresciuta, i bilanci sono migliorati: credo che chi subentra farà lo stesso. In questi anni abbiamo dato l’esempio, con investimenti ben fatti, col risanamento e rivalutando i giocatori arrivati. Non solo: in un contesto simile sono arrivati persino i risultati".