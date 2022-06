Baresi: "Quest'anno grande soddisfazione, torneremo grandi piano piano anche in Europa"

MilanNews.it

Franco Baresi, ospite ieri sera del Milan Club Crotone, ha parlato ai microfoni di Milan TV. Queste le sue dichiarazioni: “È un Milan Club nato da poco, peccato per i due anni di pandemia e per questo momento difficile. Ho visto però grande entusiasmo e grande partecipazione. Diventerà un Club importante come tanti altri. Ho visto grande affetto nei miei confronti. Il Milan è una fede, una forza; quest’anno ci siamo tolti una grande soddisfazione, torneremo grandi piano piano anche in campo internazionale”.