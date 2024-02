Baresi: "Se stiamo bene il Milan se la gioca con tutte"

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "In fondo al sorteggio avevamo il 50% di possibilità di trovare il Bayer Leverkusen, è andata bene, ma non dobbiamo sottovalutare lo Slavia, in campo internazionale non bisogna sottovalutare nessuno per andare lontano, dobbiamo prepararci al meglio". Così, a Sky Sport, il vicepresidente onorario del Milan, Franco Baresi, sul sorteggio di Europa League che ha abbinato la squadra di Praga ai rossoneri. "Il Milan deve essere sempre ambizioso, dobbiamo fare il massimo - dice ancora Baresi - e se stiamo bene possiamo giocarcela con tutte le pretendenti. Dobbiamo credere in noi stessi e abbiamo le qualità per ambire a traguardi importanti. La squadra deve crescere in generale, giochiamo in modo offensivo e creiamo tanto, ma in campo internazionale dobbiamo essere più compatti e uniti.

Sperando che rientrino presto tutti i difensori, in modo da dare più scelta all'allenatore". intanto il Milan ha incassato sette reti nelle sue ultime due partite, con Monza e Rennes. "Quando si subiscono tanti gol devono fare meglio tutti - commenta l'ex capitano rossonero -, ci vuole più attenzione e da parte di tutti, la fase difensiva richiede spirito di sacrificio, coesione e collaborazione. Se si riesce a fare questo siamo a metà dell'opera, visto che abbiamo i giocatori per poter fare male agli avversari in attacco". (ANSA).