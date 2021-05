Baresi su Maldini: "Felice della nostra relazione. Continueremo a mettere a disposizione del Milan le nostre conoscenze"

Franco Baresi, leggenda rossonera e attuale vicepresidente onorario del club di via Aldo Rossi, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in esclusiva a Skril. Hai giocato 196 partite al fianco di Paolo Maldini come difensore centrale del Milan, subendo solo 23 gol. Come ritieni che questo legame e questa partnership con Paolo in campo abbia giovato a lavorare con lui ora?

"Abbiamo giocato insieme per molti anni e ci conosciamo da quando ha debuttato quando aveva 16 anni. Sono molto felice che la nostra relazione esista ancora oggi. Entrambi continuiamo a lavorare per il Milan ed entrambi metteremo a disposizione del club tutte le nostre conoscenze e competenze".