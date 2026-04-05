Bartesaghi sulla sfida di Napoli: "Avversario alla nostra portata. È una delle partite più importanti"

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Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport alla anti-vigilia di una sfida importante come quella di Napoli contro la formazione di Antonio Conte, il terzino del Milan Davide Bartesaghi ha parlato ovviamente parlato degli avversari di domani, ma anche del sogno scudetto e della sua esperienza formativa con Milan Futuro.

Non poteva aspettarsi neppure di essere qui, a inizio aprile, a preparare una sfida d’alta classifica contro il Napoli. Può valere la certezza del secondo posto e il titolo di anti-Inter. Pronti?

"È una delle nostre partite più importanti, fondamentale per il finale di stagione. La prepareremo con tutta l’enfasi che merita. Ci saranno emozione ma anche grande consapevolezza: siamo una squadra forte e ogni avversario è alla nostra portata".