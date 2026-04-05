Bartesaghi e la rivalità con Estupinan: "Siamo compagni, non avversari. Il gruppo più è sano e più può andare lontano"

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Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport alla anti-vigilia di una sfida importante come quella di Napoli contro la formazione di Antonio Conte, il terzino del Milan Davide Bartesaghi ha parlato ovviamente parlato degli avversari di domani, ma anche del sogno scudetto e della sua esperienza formativa con Milan Futuro.

Diceva che ha avuto più di quanto immaginasse. Cosa si aspettava?

"Di migliorarmi giorno dopo giorno. Ho incontrato un allenatore e una persona top, Allegri mi ha sempre detto di stare tranquillo. Lo staff mi sostiene, con loro c’è anche una confidenza maggiore. Sapevo di avere un’opportunità da sfruttare, che anche il mio momento sarebbe potuto arrivare".

Prima c’era da superare la concorrenza di Estupinan.

"Un bravo giocatore. Gli ho fatto i complimenti dopo il gran gol nel derby. Siamo compagni, non avversari. Il gruppo più è sano e più può andare lontano. Il nostro lo è, c’è una grande energia positiva".