Serie A, il Milan è la squadra che ha recuperato più punti da situazione di svantaggio

Serie A, il Milan è la squadra che ha recuperato più punti da situazione di svantaggioMilanNews.it
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Ieri alle 16:52News
di Enrico Ferrazzi

In vista di Napoli-Milan, il sito della Lega Calcio Serie A riferisce che le due squadre "sanno colpire nei momenti decisivi: il Milan ha guadagnato 12 punti con gol segnati oltre il 75’, mentre il Napoli è la squadra che ha raccolto più punti con reti oltre l’80’ (nove). Inoltre, sono le due squadre che hanno recuperato più punti da situazione di svantaggio (Milan 14, Napoli 12), segnale di una resilienza marchiata a fuoco sulla pelle dei giocatori dai due tecnici".

DOVE VEDERE NAPOLI-MILAN

Data: lunedì 6 aprile 2026
Ora: 20.45
Stadio: Maradona di Napoli
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Doveri
Assistenti: Baccini - Colarossi
IV Uomo: Pairetto
VAR: Mariani
AVAR: Di Paolo