Milan, Kostic primo acquisto per la stagione 2026-2027: i suoi numeri quest'anno con il Partizan
Andrej Kostic è il primo acquisto ufficiale del Milan per la stagione 2026-2027. I rossoneri hanno chiuso nei giorni scorsi un accordo con il Partizan Belgrado per il trasferimento a Milanello a titolo definitivo del giovane centravanti classe 2007 per 3.5 milioni di euro più 4.5 di bonus, oltre che unapercentuale sulla futura vendita. Nonostante la giovanissima età, i numeri del montenegrino in questa stagione sono davvero importanti: tra campionato, coppa serba e sei partite di qualificazioni europee a inizio stagione, Kostic ha infatti giocato finora 34 partite, segnando 11 gol.
IL COMUNICATO UFFICIALE
AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Andrej Kostic a partire dal 1° luglio 2026. L'attaccante, nato nel 2007, arriva dal Fudbalski Klub Partizan e farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.
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