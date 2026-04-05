Giampaolo ko col Bologna! Ora la Cremonese rischia seriamente: la classifica aggiornata

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Il Bologna torna al successo e si riprende l'ottavo posto in classifica, portandosi momentaneamente a -5 dall'Atalanta impegnata domani sul campo del Lecce. Cremonese che farà il tifo per gli orobici e nel frattempo resta in zona retrocessione, in attesa della sfida della prossima settimana a Cagliari.

Il primo tempoCambia dopo meno di 3 minuti il parziale con il primo, bellissimo, gol in Serie A di Joao Mario, che calcia al volo dalla destra uno spiovente arrivato dall'altro lato da Miranda e batte Audero. La Cremonese sembra rimasta nello spogliatoio e dunque ne approfitta un Bologna travolgente che trova il raddoppio già al 15'. Altra discesa di Miranda, che sfrutta le praterie lasciate libere a sinistra dalla catena di destra grigiorossa, entra in area e serve al centro Rowe, che solo nel cuore dell'area realizza il più facile dei tap-in. In campo però c'è solo una squadra, quella di Italiano, vicinissima al tris al 32' ancora con Castro, che fallisce il tentativo a pochi passi dalla porta avversaria, e al 42' con una punizione diretta battuta da Moro al limite dell'area che centra la traversa piena.

Il secondo tempo

Sono anche sfortunati i padroni di casa: all'Intervallo Giampaolo prova a rimescolare un po' le carte in tavola con gli ingressi di Bondo, Okereke e Thorsby, ma la gara del norvegese dura appena 7 minuti prima che un problema muscolare ad un polpaccio non lo costringa al cambio per Payero. Il primo squillo dei lombardi arriva al 59' con un tiro ravvicinato di Bonazzoli dopo una sponda di Djuric che trova la bella riposta di Ravaglia. Al 71' ancora Cremonese pericolosa con Payero ma ancora è Ravaglia a dire 'no'. La squadra di Giampaolo accorcia al 91' dopo che un'incomprensione tra Ravaglia e Miranda favorisce Floriani Mussolini, che anticipa il portiere avversario e viene travolto dallo stesso guadagnandosi un calcio di rigore. Sul rigore si presenta Bonazzoli, che spiazza con freddezza l'estremo difensore avversario, ma è troppo tardi e l'arbitro decreta la fine del match dopo 4 minuti di recupero e un rosso a Maleh e Ferguson.

LA CLASSIFICA

1. Inter 69

2. Milan 63

3. Napoli 62

4. Como 57

5. Juventus 54

6. Roma 54

7. Atalanta 50

8. Bologna 45

9. Lazio 44

10. Sassuolo 42

11. Udinese 39

12. Parma 35

13. Genoa 33

14. Torino 33

15. Fiorentina 32

16. Cagliari 30

17. Cremonese 27

18. Lecce 27

19. Hellas Verona 18

20. Pisa 18