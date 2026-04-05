Milan, Pavlovic già a quota 4 gol in Serie A: è il suo miglior campionato in termini di reti

Milan, Pavlovic già a quota 4 gol in Serie A: è il suo miglior campionato in termini di retiMilanNews.it
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Ieri alle 17:56News
di Enrico Ferrazzi

Come riporta il sito della Lega Calcio Serie A, Strahinja Pavlovic ha segnato prima della sosta contro il Torino: 4° gol in questa Serie A per il difensore serbo. Non realizzava una rete dall’1 marzo in Cremonese-Milan 0-2. E’ il suo miglior campionato in termini di reti, superate infatti le 3 realizzate con il Salisburgo in Austrian Bundesliga nella stagione 2022/23.

DOVE VEDERE NAPOLI-MILAN

Data: lunedì 6 aprile 2026
Ora: 20.45
Stadio: Maradona di Napoli
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Doveri
Assistenti: Baccini - Colarossi
IV Uomo: Pairetto
VAR: Mariani
AVAR: Di Paolo