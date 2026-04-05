Il cinismo del Milan: 12 partite vinte con un solo gol di scarto. Solo il Napoli ha fatto meglio

Il cinismo del Milan: 12 partite vinte con un solo gol di scarto. Solo il Napoli ha fatto meglioMilanNews.it
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Ieri alle 19:48News
di Enrico Ferrazzi

Come riporta il sito ufficiale della Lega Calcio Serie A, "nonostante percorsi diversi, Napoli e Milan, che si affronteranno domani al Maradona, condividono una caratteristica chiave: il cinismo. Gli azzurri hanno vinto 13 partite con un solo gol di scarto, più di qualsiasi altra squadra nei cinque maggiori campionati europei; subito dietro proprio il Milan con 12 successi di misura”. 

DOVE VEDERE NAPOLI-MILAN

Data: lunedì 6 aprile 2026
Ora: 20.45
Stadio: Maradona di Napoli
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Doveri
Assistenti: Baccini - Colarossi
IV Uomo: Pairetto
VAR: Mariani
AVAR: Di Paolo