Milan, Saelemaekers in gol all'andata contro il Napoli ma non segna dall'8 novembre.

Milan, Saelemaekers in gol all'andata contro il Napoli ma non segna dall'8 novembre. MilanNews.it
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Ieri alle 20:20News
di Enrico Ferrazzi

Come riporta il sito della Lega Calcio Serie A, "Alexis Saelemaekers non segna dall’8 novembre, un trend che ha visto ridursi sensibilmente i suoi numeri rispetto alla parentesi alla Roma (7 gol e 4 assist in 1.400 minuti), fermandosi a 2 gol e 4 assist in 2.294 minuti stagionali". In questo campionato, l'esterno belga ha segnato a Parma e Napoli, quest'ultimo prossimo avversario del Milan in Serie A.

DOVE VEDERE NAPOLI-MILAN

Data: lunedì 6 aprile 2026
Ora: 20.45
Stadio: Maradona di Napoli
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Doveri
Assistenti: Baccini - Colarossi
IV Uomo: Pairetto
VAR: Mariani
AVAR: Di Paolo