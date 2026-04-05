Milan, Maignan tra i portieri più determinanti d’Europa: il dato

Milan, Maignan tra i portieri più determinanti d’Europa: il dato
Ieri alle 21:56News
di Enrico Ferrazzi

Mike Maignan è tra i portieri più determinanti d’Europa: 9.7 gol evitati secondo il modello degli Expected Goals on Target (23 reti subite a fronte di 32.7 xGoT), dato superato nei top-5 campionati solo da Hervé Koffi dell’Angers. Lo riferisce il sito della Lega Calcio Serie A.

DOVE VEDERE NAPOLI-MILAN

Data: lunedì 6 aprile 2026
Ora: 20.45
Stadio: Maradona di Napoli
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Doveri
Assistenti: Baccini - Colarossi
IV Uomo: Pairetto
VAR: Mariani
AVAR: Di Paolo