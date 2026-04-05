Serie A, Inter- Roma 5-2: figuraccia di Gasperini contro i nerazzurri
Ulteriore brutta figura di Gasperini contro l'Inter, per una "tradizione" che va avanti ormai da anni. I nerazzurri schiantano la Roma con un netto 5-2, ma il punteggio sarebbe potuto essere ancora più rotondo: squadra di Chivu padrone del campo per larghissimi tratti.
Torna Lautaro Martinez e la musica cambia per l'Inter: l'argentino trasforma tutto l'attacco nerazzurro e infatti la sblocca dopo 30 secondi su assist di Thuram. Primo tempo un po' nervoso e bruttino, fino al gol di Mancini al minuto 40. Sembrava che si potesse rientrare negli spogliatoi in parità ma Calhanoglu, con Svilar complice, si inventa il gol della domenica: botta fortissima dai trenta metri e palla che si insacca sotto la traversa.
Nella ripresa la musica segue lo spartito nerazzurro: arriva il 3-1 di Lautaro su contropiede, il 5-1 di Thuram su angolo e il 5-1 di Barella dopo un'azione insistita del centrocampista. Pellegrini accorcia, 5-2, con un sinistro angolato su cui Sommer poteva fare di più ma non cambia l'andamento del match. Anzi, l'Inter sfiora a più riprese il 6-2. Vittoria meritata della squadra di Chivu, brutta figura di quella di Gasperini.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan