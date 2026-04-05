Serie A, la classifica aggiornata: scatto Inter in testa

Serie A, la classifica aggiornata: scatto Inter in testa
Ieri alle 22:59News
di Manuel Del Vecchio

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 72*
Milan 63
Napoli 62
Como 57
Juventus 54
Roma 54*
Atalanta 50
Lazio 44*
Bologna 42
Sassuolo 42*
Udinese 39
Parma 35*
Genoa 33
Torino 33
Fiorentina 32*
Cagliari 30*
Cremonese 27
Lecce 27
Hellas Verona 18*
Pisa 18

*una partita in più

Il programma della 31ª giornata.
06/04/2026 Lunedi 12.30 Udinese-Como DAZN
06/04/2026 Lunedi 15.00 Lecce-Atalanta DAZN
06/04/2026 Lunedi 18.00 Juventus-Genoa DAZN/SKY
06/04/2026 Lunedi 20.45 Napoli-Milan DAZN