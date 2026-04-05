Bolgia a Milanello, Gimenez: "Grande energia, grazie per il supporto"

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Oggi Milanello si è colorato ancora di più di rossonero grazie alle migliaia di persone presenti per dare sostegno e carica alla squadra in vista della trasferta di lunedì contro il Napoli: tifo organizzato, Milan Club e tante famiglie hanno dato vita ad una bella mattinata a tinte rossonere. I giocatori ovviamente sono rimasti impressionati per il calore e l'affetto ricevuto.

Scrive Gimenz su Instagram: "Grande energia oggi, grazie per il supporto".