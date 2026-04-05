Leao e i precedenti al Maradona: due gol e un assist da fenomeno
Quello di Napoli è uno stadio che porta bene a Rafael Leao che in passato è stato spesso decisivo contro gli azzurri: indimenticabile è stata per esempio la doppietta del 2 aprile 2023 nello 0-4 del Milan in campionato, ma forse il momento più importante è arrivato un paio di settimane dopo nei quarti di ritorno di Champions League (18 aprile 2023), quando fece praticamente tutto il campo da solo palla al piede e regalò un assist al bacio per Olivier Giroud che dovette solo spingere la palla in rete (1-1 il risultato finale e rossoneri qualificati alla semifinale). Rafa si saprà ripetere anche stavolta?
DOVE VEDERE NAPOLI-MILAN
Data: lunedì 6 aprile 2026
Ora: 20.45
Stadio: Maradona di Napoli
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Doveri
Assistenti: Baccini - Colarossi
IV Uomo: Pairetto
VAR: Mariani
AVAR: Di Paolo
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