VIDEO MN - Milan arrivato a Napoli: Leao acclamatissimo. Le immagini della squadra

VIDEO MN - Milan arrivato a Napoli: Leao acclamatissimo. Le immagini della squadraMilanNews.it
Ieri alle 20:52News
di Antonello Gioia

Come testimoniato dall'inviato di MilanNews.it a Napoli, il Milan ha raggiunto poco fa l'hotel nel capoluogo partenopeo, dove passerà la notte in vista del match contro la squadra di Antonio Conte di domani sera.

Si riporta di seguito il video completo: