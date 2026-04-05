MN - Incocciati sul caso Lukaku: "Scarsa professionalità, un cattivo esempio come giocatore"

MN - Incocciati sul caso Lukaku: "Scarsa professionalità, un cattivo esempio come giocatore"MilanNews.it
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Ieri alle 21:08News
di Federico Calabrese

Manca sempre meno al big match tra Napoli e Milan, la sfida che può decidere una stagione. In avvicinamento al big match del Maradona, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Giuseppe Incocciati, doppio ex di turno.

La vicenda Lukaku come può influire sui partenopei?
"Nel caso del belga è emersa tutta la sua scarsa professionalità. Ma non solo: Lukaku si è dimostrato un cattivo esempio come giocatore. Sia nei confronti della propria squadra, sia nei confronti dell'allenatore. Per non parlare della società".

VERSO NAPOLI-MILAN, TUTTE LE INFO UTILI

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Doveri
Assistenti: Baccini - Colarossi
IV Uomo: Pairetto
VAR: Mariani
AVAR: Di Paolo

DOVE VEDERE LA PARTITA

Data: lunedì 6 aprile 2026
Ora: 20.45
Stadio: Maradona di Napoli
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN

16 Maignan

23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi

11 Pulisic 18 Nkunku

A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 2 Estupinan, 24 Athekame, 4 Ricci, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 7 Gimenez, 9 Fullkrug, 10 Leao

Allenatore: Massimiliano Allegri. 