Milan, Gabbia salta anche il Napoli: i suoi numeri in questa stagione

Milan, Gabbia salta anche il Napoli: i suoi numeri in questa stagioneMilanNews.it
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Ieri alle 19:32News
di Enrico Ferrazzi

Con il recupero di Rafael Leao che è tornato regolarmente a lavorare in gruppo, l'unico indisponibile in casa rossonera per la gara in casa del Napoli è Matteo Gabbia che non ha ancora recuperato dall'operazione per risolvere un'ernia inguinale di inizio marzo. Il difensore italiano sta meglio, ma servirà ancora un po' per rivederlo in campo. 

Questi i suoi numeri in questa stagione con la maglia del Milan

PRESENZE SERIE A: 24
PRESENZE COPPA ITALIA: 1
PRESENZE TOTALI: 25
MINUTI TOTALI IN CAMPO: 2.081'
AMMONIZIONI: 3