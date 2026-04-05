Bezzi sulla corsa scudetto: "Inter e Roma hanno bisogno di vincere. Napoli e Milan possono trarne vantaggio"

Bezzi sulla corsa scudetto: "Inter e Roma hanno bisogno di vincere. Napoli e Milan possono trarne vantaggio"MilanNews.it
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Ieri alle 17:40News
di Federico Calabrese

Gianni Bezzi, su TMW Radio, ha parlato così della corsa scudetto: "Inter-Roma sarà una partita a specchio, sono due squadre che hanno bisogno di vincere ma profondamente ferite anche da Bosnia-Italia. Potrebbero trarne vantaggio Napoli e Milan".

VERSO NAPOLI-MILAN, TUTTE LE INFO UTILI

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Doveri
Assistenti: Baccini - Colarossi
IV Uomo: Pairetto
VAR: Mariani
AVAR: Di Paolo

DOVE VEDERE LA PARTITA

Data: lunedì 6 aprile 2026
Ora: 20.45
Stadio: Maradona di Napoli
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN

16 Maignan

23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi

11 Pulisic 18 Nkunku

A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 2 Estupinan, 24 Athekame, 4 Ricci, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 7 Gimenez, 9 Fullkrug, 10 Leao

Allenatore: Massimiliano Allegri. 