Marinozzi si domanda: “Siamo sicuri che Allegri lascerebbe il Milan con la Champions per questa nazionale?”

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Durante lo show a teatro di L'ascia o raddoppia, format di Cronache di Spogliatoio, Andrea Marinozzi e Giuseppe Pastore, rispondendo ad una domanda dal pubblico, hanno commentato l'ipotesi di avere come prossimo commissario tecnico Massimiliano Allegri. Queste le loro parole:

Non credete che Allegri sarebbe perfetto per la Nazionale? "Se fosse un CT emergenziale si, se fosse arrivato un anno fa dopo Norvegia-Italia avrei preferito, per un ciclo anche tecnico votato sul coraggio, sulla personalità e sulla proposta di gioco un po' meno. Dipende da quello che vogliamo e che ci aspettiamo nei prossimi 4 anni.

Marinozzi: "La nazionale si sposa molto bene comn Allegri però la domanda è, chi accetta adesso la nazionale? Noi veniamo dalla scelta di Gattuso dopo alcuni no, Ranieri era la prima scelta e ha detto no. Quindi noi siamo sempre molto fiduciosi e pensiamo che Allegri possa lasciare il Milan e la Champions League per fare l'allenatore della nazionale e non per un torneo nell'immediato. Sarà interessante capire quali allenatori accetteranno questo incarico".