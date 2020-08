Marco Barzaghi, giornalista di Sportmediaset vicino alle vicende dell'Inter, è intervenuto su Twitter per aggiornare la situazione relativa a Sandro Tonali, attualmente conteso tra nerazzurri e rossoneri: "Tentativo di sorpasso Milan per Tonali". Il Diavolo starebbe quindi provando a superare i cugini, dati fin qui in abbondante vantaggio per l'acquisizione del classe 2000.