Bassetti: "Capienza stadi ridotta a 5000 spettatori? Questo è un altro modo per colpire il calcio"

Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport della riduzione a 5.000 spettatore di tutti gli stadi, senza tener conto della capienza massima degli impianti stessi. Bassetti ha dichiarato: “La riduzione della capienza degli stadi ad un massimo di 5000 spettatori è un errore, un colpo difficile da digerire per chi si è vaccinato con doppia o tripla dose e che magari si è abbonato. Hanno deciso di limitare la capienza senza differenziare tra impianto e impianto. Questo è l'ennesimo modo per colpire il calcio come le discoteche e i luoghi del divertimento, senza una logica. Poi oltretutto gli stadi sono luoghi sicuri, se fanno applicare le regole come green pass e mascherine. Si fanno le regole, poi si cambia e si ricambia, è un atteggiamento cervellotico che, segue più la pancia che non la testa”.