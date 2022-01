Bassetti risponde a Sarri: "Ha colto nel segno. Covid come un'influenza per i giocatori vaccinati"

Maurizio Sarri pochi giorni fa - dopo il pareggio contro l'Empoli - ha detto: "Ci facciano capire se il Covid è pericoloso o se è solo un'influenza". A rispondergli, tramite i microfoni di Radio Anch'io Sport, è il direttore della Clinica di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti: "Da persona intelligente quale è ha colto perfettamente nel segno. Io dissi a suo tempo che i calciatori dovevano essere vaccinati tra i primi, il calcio è un settore dove la vaccinazione deve essere obbligatoria, fanno un lavoro a rischio contagio. Il Covid per i calciatori vaccinati è come una forma di influenza, dove si devono usare gli stessi strumenti contro le influenze: se hai sintomi, ti tengo a casa i giorni necessari, se non hai i sintomi allora evitiamo di fare milioni di tamponi. Torniamo a gestire un'infezione come abbiamo sempre fatto. Basta con questi tamponi, che rischiano di bloccare il calcio ma anche tutta l'Italia".