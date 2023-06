Battistini: "Cragno ha due coglioni grossi come angurie"

MilanNews.it

Graziano Battistini, agente e intermediario, ha parlato in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com.

Alessio Cragno, altro suo assistito, è reduce da una stagione molto complicata.

"Il Monza coi fatti ha dimostrato di volere Cragno a tutti i costi l'estate scorsa. Il Monza l'ha comprato e ha messo dei soldi per averlo. Purtroppo però non gli è mai stata data l'opportunità per mostrare le sue qualità. È stata una stagione difficile, grottesca, in cui Alessio ha perso anche il posto in Nazionale. Nessuno gli ha mai regalato nulla in carriera e lui è sempre lo stesso, è un portiere di alto livello che giocherebbe ovunque. Adesso si tratta solo di trovare la soluzione giusta col Monza per permettergli di rimettersi in carreggiata da un'altra parte".

Pensa che questa annata gli sia servita per temprarsi ulteriormente?

"Rafforzarsi più di così è impossibile perché Cragno ha due coglioni grossi come angurie. Ha una grande capacità di reazione, non molla mai e c'è sempre con la testa. Proprio queste caratteristiche, insieme alle sue qualità tecniche, l'hanno portato fino in Nazionale".