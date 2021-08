Bayern, l'Allianz Arena si illumina per ricordare la leggenda Gerd Muller

Il Bayern Monaco ha ricordato il suo campione Gerd Muller, scomparso all'età di 75 anni, illuminando l'Allianz Arena e dedicandogli un messaggio: "Grazie, Gerd" è quanto si legge sulla facciata dell'impianto bavarese.

Fra i migliori centravanti di tutti i tempi, per lui parlano i numeri: 566 gol in 607 presenze ufficiali per il Bayern e detiene ancora il record di reti, 365, in Bundesliga, oltre ad essere stato capocannoniere sette volte. Ha inoltre segnato 68 reti in 62 presenze con la nazionale.

Inoltre, Müller è riuscito, insieme a Ferenc Deák, Jimmy McGrory, Josef Bican, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo ad aver segnato almeno 50 reti per due stagioni consecutive in Europa. Ha detenuto un record durato 49 anni come miglior marcatore in una stagione in Bundesliga: 40 reti. Score battuto solo quest'anno da Robert Lewandowski. Tra i tanti titoli vinti citiamo il Mondiale del 1974, dove ha segnato la rete decisiva all'Olanda, gli Europei del 1972 dove segna una doppietta all'URSS sempre in finale. A livello individuale il Pallone d'oro nel 1970 e per due volte la Scarpa d'Oro.