Bazzani: "I tre difensori del Bologna sono più forti di quelli del Milan oggi"

L'ex calciatore e commentatore tv Fabio Bazzani è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Cosa dice di questo successo in Coppa Italia del Bologna?

"La consapevolezza con cui il Bologna ha giocato questa finale. Ha saputo gestire la pressione di una città incredibile. E' andata dentro senza timori e pressioni. Si sente sempre più forte, ha percepito in campionato di potersela giocare col Milan e anche di essere più forte nella testa. E' uno step di maturità della squadra. ha dimostrato che quando semini bene, raccogli. E parlo di una società che ha lavorato bene, che dopo l'addio di Motta ha trovato un altro tecnico importante. E in campo ha fatto vedere di avere giocatori forti. I tre difensori del Bologna sono più forti di quelli del Milan oggi. Individualmente è una squadra molto forte. Ha giocato da squadra matura".

Il Bologna può fare la strada dell'Atalanta?

"Sta iniziando a percorrere quella squadra per arrivarci. Vincere una Coppa è uno step importante. Il passo successivo il prossimo anno facendo una buona Europa League. Da diversi anni non ha più sbagliato la stagione, mettendo sempre un tassello in più. Italiano e il Bologna hanno già fatto uno step in più ora".

Italiano agevolato dal lavoro di Motta dello scorso anno?

"Parte da Mihajlovic. Ha cambiato la mentalità di questo ambiente, si guarda con ottimismo e non si subiscono le cose. Poi è arrivato Motta è ha fatto un grandissimo lavoro, ha alzato il livello di sicurezza. Italiano è stato coraggioso a venire e a metterci altro. E' un allenatore più empatico, passionale, si è fatto prendere dalla squadra e sono diventati una cosa unica".