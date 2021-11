Beck (Ag. Kjaer): "Sei il mio eroe e quello di tutti quanti in questo 2021"

Mikkel Beck, agente di Simon Kjaer, si è complimentato con il proprio assistito per il raggiungimento del diciottesimo posto nella classifica finale del Pallone d'Oro pubblicando un tweet sul proprio account ufficiale. L'agente danese ha aggiunto alla didascalia: "Che momento d'orgoglio. Sei il mio eroe e quello di tutti quanti di questo 2021".

What a proud moment to be part of @simonkjaer1989. You are mine and everybody’s real hero of the year 2021 https://t.co/SyT9JypRJR