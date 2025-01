Behrami: "Walker può fare la differenza, deve imporsi nello spogliatoio"

vedi letture

Manca solo l’ufficialità, che arriverà domani, ma Kyle Walker è il primo colpo di mercato del Milan in questo messaggio di gennaio. Valon Behrami, nel suo intervento nel podcast “Step on Football”, dice la sua sull’ormai ex Manchester City:

“Al Milan serve se arriva con la testa di uno che si vuole imporre subito anche nello spogliatoio. Metti da parte tutto quello che è l’impatto iniziale con il gruppo. No, deve entrare con forza. Personalità lui ne ha, ha dei problemi personali, quest’anno non ha giocato come al solito ma le partite le ha sempre fatte molto bene. Ti dà la sensazione di un giocatore che ha un certo peso. Per me serve. È un giocatore che può assolutamente fare la differenza ma non basta solo lui”.

Da centrale o da terzino?

“Secondo me in Italia può fare il terzino alto, che va dentro”.