Belgio, il ct Martinez conferma: Hazard e De Bruyne recuperabili per l'Italia

Roberto Martinez, ct del Belgio, si è così espresso in vista della partita contro l'Italia: "Hazard e De Bruyne? Siamo ottimisti per entrambi, sono con il gruppo e non hanno riportato lesioni. Ma è una corsa contro il tempo, la prossima partita è venerdì e averli al massimo della forma sarà difficile. Seguiremo l'evolversi della situazione, se riuscissimo a raggiungere le semifinali ci saranno. Lui è molto forte mentalmente. La caviglia si è girata su quell'intervento e il legamento è stato sottoposto a un movimento forzato.Avevamo tutti un po' paura degli esami di stamattina, ma siamo sollevati di poterlo avere ancora con noi. Vedremo quando sarà di nuovo a disposizione, è stato sfortunato. Spero che recuperi per l'Italia, con lui siamo più forti. E lo stesso vale per Hazard. Anche se c'è la possibilità che questa partita arrivi troppo presto...".

Per De Bruyne si tratta di una leggera distorsione alla caviglia senza alcun interessamento dei legamenti; Hazard, invece, ha riportato un fastidio al bicipite femorale della coscia destra, ma sono escluse lesioni. Entrambi, dunque, secondo quanto riportato da SkySport, potrebbero recuperare per la partita contro l'Italia.