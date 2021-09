Bellinazzo: "Il Milan ha individuato degli obiettivi e li sta perseguendo"

Intervistato da Gianlucadimarzio.com, il giornalista de Il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo analizza così la situazione in casa Milan: “La perdita di un giocatore a 0 è sempre un danno per una società, però il Milan ha fatto una scelta molto oculata. Il Milan nel 2020 aveva perso quasi 200 milioni e perderà più di 100 milioni anche nel 2021. È una società che dopo qualche anno di sbandamento e dopo le problematiche societarie degli scorsi anni ha scelto un management importante, solido, da Gazidis a Scaroni a Maldini, ognuno nelle sue aree di competenza. Ha individuato degli obiettivi e li sta perseguendo in maniera coerente. Ha avuto poi anche la lungimiranza di avere fiducia in un tecnico che sa valorizzare i giocatori come Pioli".

E ancora: “Adesso i rossoneri hanno potuto beneficiare del ritorno in Champions, che garantisce ricavi aggiuntivi che non avevano avuto negli altri anni. Questo può innescare e sta innestando un meccanismo virtuoso, anche attraverso scelte dolorose come quelle di dover cedere a zero giocatori importanti, nel caso di Donnarumma addirittura formati all’interno del club. Era una scelta obbligata e doverosa rispetto alla coerenza di un progetto. Anche perché, avendo ormai chiaro che le cose sarebbero andate in un certo modo, il Milan ha potuto assicurarsi per tempo un sostituto di livello come Maignan senza spendere cifre proibitive. Un fondo come Elliott per sua natura ha l’obiettivo di risanare e poi vendere per guadagnare. Tendenzialmente non amministra aziende a medio lungo termine, anche se poi chiaramente dipende dalle opportunità del mercato. Però Elliott è un fondo che da la garanzia di continuità a una società gloriosa e storica come il Milan, per evitare i problemi in cui è finita gli anni scorsi. Una volta risanato - prosegue Bellinazzo - il club probabilmente andrà nelle mani di acquirenti importanti che offrano tutte le garanzie del caso".