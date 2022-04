Belotti, il Milan si è defilato e pensa già a Divock Origi

MilanNews.it

L'edizione odierna di Tuttosport parla di Andrea Belotti, capitano e attaccante del Torino più volte accostato al Milan sia in passato che in tempi recenti. Il Gallo è in scadenza con il Torino e si starebbe guardando intorno per una nuova avventura. Nonostante questo, secondo quanto riporta il quotidiano piemontese, i rossoneri si sarebbero defilati dalla corsa per il centravanti granata e avrebbero puntato su altri obiettivi come Divock Origi, ormai vicinissimo a trasferirsi a Milano a partire dalla prossima stagione.