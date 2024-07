Benarrivo: "Fonseca ha una grande opportunità. Morata? È un gran bel centravanti"

vedi letture

In un'intervista rilasciata ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore del Parma Antonio Benarrivo ha parlato non solo della nuova Serie A ma anche del Milan, commentandone gli acquisti, Morata in particolare, ed i punti di forza, che secondo lui è uno in particolare: le fasce. Queste le sue dichiarazioni:

"Fonseca si è fatto un nome in giro per l'Europa, in Italia alla guida della Roma non aveva incantato, ma ora ha una grande opportunità. Morata è un gran bel centravanti, lo ha appena dimostrato all'Europeo. Ma sono convinto che la forza del Milan sia sugli esterni: se Pulisic e Leao ingranano, allora i rossoneri possono infastidire l'Inter. Certo, la difesa va un po' sistemata, ma credo che qualche intervento di mercato lo faranno".