Benitez: "Derby? Domenica non sarà come a Riad, l'Inter ha ritrovato se stessa"

Rafael Benitez, tecnico con una grande esperienza alle spalle, avendo guidato in carriera squadre del calibro di Inter, Liverpool, Real Madrid, Chelsea, Napoli e Valencia, ha parlato così alla Gazzetta Dello Sport. Il suo commento sul momento del Milan:

Il Milan ha perso clamorosamente a Zagabria

"Ho letto cosa ha detto Conceiçao e mi pare che nessuno meglio di lui possa affrontare adesso la situazione, alla luce delle sue affermazioni: è arrivato da un po', si è fatto un'idea dei malesseri ma è pure consapevole che il tempo scorre via veloce-mente. Domenica ci sarà il derby, non la sfida più invitante o magari sì, perché i risultati possono acuire certi disagi ma anche risolverli. Però stavolta non sarà come a Riad, l'Inter ha ritrovato immediatamente se stessa, è uscita da quella serata persino paradossale, sopra 2-0 e poi battuta nel finale. Ha un Lautaro che segna ininterrottamente, un organico profondo che consente le rotazioni e potrebbe rientrare Calhanoglu. Il Milan deve fare in fretta".