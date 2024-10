Benitez: "Gli interventi di Fonseca hanno prodotto un cambiamento. Morata un fattore"

Questa sera il Milan è atteso nella tana del Bayer Leverkusen per la sua seconda gara nel giorne unico di Champions League: calcio di inizio alle ore 21. I rossoneri hanno la possibilità e il dovere di riscattare il brutto esordio giocato due settimane fa in casa contro il Liverpool. L'avversario, però, è uno dei più ostici al momento nel panorama del calcio europeo. Della partita ne ha parlato l'allenatore Rafa Benitez questa mattina intervistato sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

Le parole di Rafa Benitez: "Il Leverkusen è in un gran momento, che dura ormai da anni: ha trionfato in Bundesliga, ora è reduce dall’1-1 in casa del Bayern, è partito lanciato in Champions, gioca su livelli di continuità che vanno appluaditi. Il Milan saprà affrontare la partita con l’atteggiamento degli ultimi suoi 180 minuti. Gli interventi di Fonseca, dopo il ko con il Liverpool, hanno prodotto un cambiamento e avere Morata è un fattore: porta la sua spietata presenza in area di rigore e un’esperienza che diventa un valore aggiunto. La Champions di oggi toglie pressioni e il Milan sa che ha davanti a sè la possibilità di recuperare: siamo alla seconda giornata, non abbiamo neppure la percezione di quanti punti vadano conquistati per qualificarsi".