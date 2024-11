Benitez: "La Champions può fare bene al Milan, è potenzialmente la sua medicina"

Intervistato questa mattina dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore di Liverpool e Napoli, fra le altre, Rafael Benitez, ha parlato di Milan a poche ore dall'importante sfida di Champions League contro lo Slovan Bratislava. Questi alcuni estratti del suo intervento alla rosea.

La Champions non può essere isolata dagli effetti del campionato

"Ha il potere di rilanciare, nel caso, o anche quello, e può succedere, di dilatare eventuali difficoltà e trasformarle in crisi. Verrebbe da aggiungere: nulla di nuovo sotto al sole, è sempre stato così; ma adesso con queste partite che fino a gennaio si succederanno al ritmo di una ogni tre giorni, lo stress va aumentando".

Ne avverte il Milan.

"Lo 0-0 con la Juventus ha ribadito problemi che sembravano superati dopo la straordinaria vittoria di Madrid. Il Milan non riesce a darsi una continuità di risultati, vive di sbalzi che non fanno bene all’ambiente, si perde in errori - come successe a Cagliari - o in amnesie, come invece è capitato sabato. Ma la Champions può fargli bene, è potenzialmente la sua medicina".

Per curarsi, non è consentito regalare niente.

"Ha un calendario che non può dirsi facile, non lo è mai a certi livelli, ma neanche impossibile. Ha lo Slovan prima, poi Stella Rossa e Girona a San Siro, infine la trasferta a Zagabria. Senza voler semplificare, se ritrova Leao e un equilibrio che sparisce e poi ricompare, è nella condizione ideale per fare dodici punti. Fonseca non avrà Morata, ma l’organico può sopperire. E con l’en plein, non è improbabile pensare di rientrare tra le prime otto: il distacco di tre punti sta in una partita. Si può fare".