Benitez: "Pioli ha preparazione e l’esperienza per mantenere il Milan in alto"

Rafa Benitez, ex tecnico di Liverpool, Inter e Napoli, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così del Milan: "I rossoneri sono la prova che la fiducia, meritatissima, nel lavoro di un allenatore capace come Pioli possa compensare la differenza di valore e sopportare il peso di altre situazioni. Ha la preparazione e l’esperienza per mantenere questo gruppo in alto. Sono certo che il Milan sarà in corsa fino alla fine, anche se a volte basta una partita per decidere un intero percorso".