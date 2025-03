Benito, ex Real: "Reijnders un campione. Sarebbe perfetto per il Madrid"

L'ex giocatore del Real Madrid, Álvaro Benito, ha parlato a Cadena SER nel corso della trasmissione "Carrusel Deportivo" di un possibile rinforzo per la squadra di Carlo Ancelotti che a suo dire sarebbe l'ideale nell'idea di trovare un giusto rimpiazzo che colmi il vuoto lasciato da Kroos: "Reijnders è un campione" - ha detto, per poi aggiungere che "sarebbe perfetto per il Real Madrid".

Poi una precisazione legata al fatto che Tijjani Reijnders non andrebbe ad intaccare la posizione di un altro giocatore attualmente in forza ai blancos: "Non toccherebbe Bellingham" - precisa - "ma può coprire entrambe le posizioni".

Il centrocampista rossonero intanto continua a convincere ed a segnare: anche nel 2-2 di ieri sera degli Oranje contro la Spagna ha siglato una rete fondamentale per proiettare al meglio la Nazionale allenata da Ronald Koeman in vista del match di ritorno dei quarti di finale di Nations League. 13 reti e 4 assist in 42 partite con il Milan, poi 3 gol ed un assist in 6 apparizioni con l'Olanda: il rendimento del centrocampista in questa stagione è a livello statistico senza precedenti nella sua carriera. Ora bisogna solo capire se Florentino Perez deciderà di ascoltare l'appello dell'ex Real, Benito, per provare l'assalto al Milan.