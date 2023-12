Bennacer a DAZN: "Emozione incredibile, fiero dei tifosi. I nuovi hanno dato qualcosa in più. Quando giochi al Milan è normale avere mentalità vincente"

Intervistato a DAZN, Ismael Bennacer ha parlato così del ritorno in campo e dell'infortunio al ginocchio: "Era molto lungo, qualcosa di nuovo per me, ho imparato tanto. Ora è passato e sono molto contento di essere di nuovo in campo".

Sull'emozione all'ingresso in campo: "Hanno urlato quanto sono mancati a me. Questa emozione era incredibile, sono fiero di far parte di questi tifosi, di averli al nostro fianco. Sono orgoglioso".

Sui tifosi: "Io provo a dare tutto, darò ancora di più per loro che danno tantissimo. Ecco perché vogliamo sempre vincere".

Su Loftus-Cheek, Reijnders e Musah: "Sono giocatori molto forti, non ho ancora giocato con loro ma solo allenato. Faremo bene, loro stanno facendo molto bene, hanno aggiungo qualcosa in più alla squadra. Dobbiamo stare uniti".

Sullo Scudetto: "Quando hai vinto vuoi vincere ancora. Quando giochi al Milan è normale avere queste mentalità. Solo con la vittoria vai avanti, proveremo a fare tutto per dare il meglio possibile".

Sul ritorno di Ibra: "Non abbiamo parlato del suo ritorno, ma saremo contenti. Stiamo lavorando molto, dobbiamo essere concentrati e dare tantissimo lo stesso".