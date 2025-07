Il mercato è ufficialmente aperto: fino a quando durerà la sessione estiva

La sessione estiva di calciomercato è ufficialmente aperta. Da quando è scoccata la mezzanotte, il via ufficiale alle trattative per l'estate: quest'anno però abbiamo già avuto un assaggio con la sessione straordinaria creata ad hoc per il Mondiale per Club e che è durata per dieci giorni dal 1° al 10 giugno: il Milan, in questo lasso di tempo, ha ceduto a titolo definitivo Reijnders e Pellegrino oltre ad aver prolungato di un anno il prestito secco di Zeroli al Monza.

La sessione estiva di calciomercato durerà fino alle ore 20 del 1° settembre: sono dunque due mesi pieni di voci, trattative, accordi e ufficialità. Anche se, a dire il vero, la grande macchina è già in movimento da tempo. Le prime mosse rossonere riguarderanno il centrocampo con la definizione dell'affare per Samuele Ricci ma anche quello per Luka Modric, che arriverà a parametro zero non appena finirà il Mondiale per Club con il Real Madrid. Poi ci saranno tante operazioni da fare, terzini e attaccante su tutti.