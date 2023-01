MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ismael Bennacer, che in queste settimane sta discutendo il rinnovo del contratto con il club di via Aldo Rossi, è il centrocampista rossonero ad aver disputato più minuti in quest'edizione di Serie A. L'algerino, infatti, conduce sui colleghi di reparto con 1070' - staccato Sandro Tonali, a quota 1025'.