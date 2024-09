Bennacer festeggia la convocazione con l'Algeria: "Ritorno a casa"

Assente nell'ultima trasferta di campionato contro la Lazio per via di una gastrointerite, Ismael Bennacer è stato comunque convocato dall'Algeria per le due partite in pogramma nei prossimi giorni contro Guinea Equatoriale e Liberia valide per la qualificazione alla prossima Coppa d'Africa.

Messe da parte le voci legate al calciomercato, il centrocampista del Milan può sfruttare al meglio queste settimane per ricaricare le pile, fare il suo meglio con l'Algeria per tornare carico a Milano per dare una mano alla formazione di Paulo Fonseca, che di un giocatore come lui ne ha bisogno in questo preciso momento.

Nel frattempo, Bennacer ha festeggiato la convocazione ed il rientro in campo con un post sui propri canali social nella cui didascalia ha scritto: "Ritorno a casa".