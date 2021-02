Bennacer: "Lavoro molto sui miei difetti. Ora prendo meno ammonizioni"

Il centrocampista del Milan, Ismael Bennacer, ha rilasciato un’intervista all’agenzia francese AFP in cui ha parlato in lungo e in largo del suo club. Ecco cosa ha dichiarato in merito alla drastica diminuzione di cartellini gialli presi rispetto alla passata stagione: “Lavoro molto sui miei difetti. Ero un po’ troppo aggressivo, non pensavo. Sotto la guida di Ibrahimovic, ho imparato velocemente”.