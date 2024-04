Bennacer: "Quando giochi una competizione così non vuoi solo arrivare in finale, ma vincere"

Oltre a mister Pioli anche il centrocampista Ismael Bennacer è intervenuto in conferenza stampa presentando la sfida di domani che vedrà il Milan affrontare la Roma nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Queste le sue dichiarazioni.

Per te la possibilità di vincere un trofeo internazionale quanto può essere la chaive, la spinta, verso il sogno?

"Unico. Per noi magari sarà l'unica opportunità per vincere un trofeo del genere in carriera. Quando giochi una competizione così penso che no vuoi solo andare in finale, vuoi vincere. Soprattutto quando sei al Milan, quando hai questa mentalità di viencere tutto. Ma facciamo partita dopo partita. Ora siamo concentrati su domani".